Superliga-bundproppen, Vejle Boldklub, vinkede tirsdag farvel til klubbens italienske cheftræner, Adolfo Sormani, der selv sagde op efter en svær start på foråret.

Fra Vejle lød det, at den kommende cheftræner allerede ville blive præsenteret inden onsdagens træning.

Og det løfte ser superligaklubben ud til at holde

For onsdag morgen melder det rumænske digisport.ro, at rumæneren Constantin Gâlcă er klar til at tage over i Vejle.

I 2015 førte Constantin Gâlcă den rumænske storklub Steaua Bukarest til 'the double' - både mesterskab og sejr i pokalturneringen - i Rumænien.

Men alligevel fik han ikke sin kontrakt forlænget i den rumænske hovedstad - og siden har han arbejdet i blandt andet Espanyol og et par saudiske klubber.

Constantin Gâlcă har en flot aktiv karriere bag sig, hvor han turnerede rundt i især spanske klubber. Han har blandt andet spillet i Mallorca, Espanyol, Villarreal og Zaragoza. Han står desuden noteret for 68 landskampe for Rumænien.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Vejle.