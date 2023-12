Fra kaos i tyrkisk topklub til trygge rammer hos de svenske mestre.

Jens Stryger Larsens næste destination i en efterhånden lang fodboldkarriere kan meget vel blive Malmö FF.

Den svenske mesterklub har angiveligt den danske landsholdsspiller som topprioritet i januars transfervindue.

Det skriver Aftonbladet, som mener at vide, at Malmö FFs sportschef har udpeget Stryger Larsen som et kommende stjernekøb for den svenske klub, som jagter en højre back og en angriber.

Den 32-årige back og forsvarsspiller spiller i tyrkiske Trabzonspor, hvor hans kontrakt løber ud i sommeren 2025. Han har spillet i storklubben siden sommeren. Det har til tider været en hektisk tid for danskeren i det tyrkiske med manglende lønudbetaling.

Ifølge B.T.s oplysninger er Jens Stryger Larsen da også klar til at forlade Trabzonspor til fordel for mere trygge rammer i Danmark, hvor han kan vende hjem på forskerordningen efter 10 år i udlandet til sommer.

Men nu kan udlandsopholdet forlænges i Sverige, hvis parterne kan blive enige.

Jens Stryger Larsen fik sit gennembrud i Brøndby IF og FC Nordsjælland, inden han i sommeren 2014 skiftede til Austria Wien. Herfra gik turen til Udinese og siden Trabzonspor. Han har spillet 54 landskampe for Danmark og var senest i truppen i november i år.