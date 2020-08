Barcelona vil ikke forhandle med Lionel Messi, og det tager den argentinske superstjerne nu angiveligt konsekvensen af.

For når resten af Barcelonas hold efter planen møder op på træningsanlægget søndag for at blive testet for corona, skal de spejde langt efter Messi. Det skriver mediet Cope, der mener at vide, at Messi har besluttet sig for at blive væk fra testen, når Barcelona ikke vil gå til forhandlingsbordet.

Lionel Messi ønsker at forlade klubben denne sommer, og han mener at have ret til at gøre det kvit og frit, da det var en del af hans kontrakt.

Barcelona mener derimod, at Messi skulle have meddelt dem det ønske inden 10. juni, som der står i kontrakten. Og klubledelsen køber ikke Lionel Messis vurdering af, at coronapausen skulle have skubbet denne deadline.

Den argentinske superstjerne ville gerne mødes med klubledelsen i Barcelona for at forhandle sin afsked, men det har topbosserne i klubben afvist, og det er derfor, at Messi nu afviser at møde op søndag.

Det er ikke uden konsekvenser. For har han ikke en negativ coronatest, kan han ikke træne. Derfor er der lagt op til endnu mere kaos, hvis Lionel Messi ikke møder op, og det var den situation, som den 33-årige argentiner for alt i verden ville undgå.

Han ønsker ifølge flere spanske medier en ordentlig afsked på sin tid i Barcelona, men det ser han ikke ud til at kunne få, da Barcelona slet ikke vil af med den største stjerne i klubben og en af de største fodboldspillere på kloden.

Lionel Messi-sagaen udvikler sig lige nu nærmest fra time til time, men uanset hvad den ender med, ser det ikke ud til at kunne gøres på en pæn måde efterhånden.