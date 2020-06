FC Barcelona-tilhængerne kan ånde lettet op.

Lionel Messi bliver i hvert fald i klubben i yderligere et år. Mindst frem til sommeren 2021.

Det skriver ESPN. Mediet mener at vide på bagrund af 'adskillige kilder', at en klausul i argentinerens kontrakt, der kunne lade ham forlade klubben kvit og frit efter den igangværende sæson, udløb i weekenden.

Nærmere betegnet i lørdags. For her skulle årets Champions League-finale have været afviklet som et punktum for 2019-20-sæsonen (med eller uden FC Barcelonas deltagelse).

Det var tilbage i 2017, at Lionel Messi skrev under på sin seneste kontraktforlængelse, der binder ham til klubben frem til 2021. Og det var her, at den pågældende klausul om et muligt 2020-exit blev tilføjet. Det kom frem sidste år.

Og blev senere inddirekte bekræftet af holdkammeraten Gerard Pique, der sagde, at Lionel Messi 'havde gjort sig fortjent til selv at vælge, hvad han vil gøre i fremtiden efter alt, han har givet til klubben'.

Den efterhånden 32-årige superstjerne har spillet i FC Barcelona i hele sin seniorkarriere. Endnu er der ingen forlydender om, hvorvidt der er forhandlinger i gang om en yderligere kontraktforlængelse.

Lionel Messi er den spiller med næstflest kampe nogensinde (718) i klubben, og den spiller med flest mål nogensinde (627).

Den spanske liga er kun uger fra at blive genoptaget er coronanedlukningen. Her står FC Barcelona foran et møde med Mallorca 13. juni og ligger i øjeblikket på førstepladsen.