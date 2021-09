Tirsdag aften fik Lionel Messi lirket Manchester City-forsvaret op og scoret sit første mål for PSG.

Men den argentinske superstjerne ser også ud til at have knækket koden til det parisiske boligmarked. For han og familien har i hvert fald fået fingrene i deres nye bolig.

Sådan skriver det franske medie RMC Sport.

Messi-familien har valgt at flytte til den mondæne parisiske forstad Neuilly-sur-Seine, som ligger lige vest for hovedstaden, i et hus, der koster lige under 150.000 kroner i månedlig husleje.

For det får Lionel Messi, hustru Antonella Roccuzzo og parrets tre sønner en bygning på to etager med lidt over 300 kvadratmeter at bo på. Derudover hører der en mindre have til huset.

I første omgang havde superstjernen lagt 45.000 euro til side hver måned til husleje – svarende til knap 335.000 kroner – men det blev slet ikke nødvendigt at smide så mange penge.

Til gengæld er parret også gået på kompromis med en del af de ønsker, de havde til deres nye hjem.

Blandt andet var et af kravene en indendørs pool, men det har ikke kunnet lade sig gøre at forene de mange ønsker med et reelt hus.

Til gengæld er hjemmet dog udstyret med blandt andet spa og styrketræningsrum.

PSG-stjernen har også hyret et sikkerhedshold, der kan tage sig af ham og familien. Det er også planen, at de skal holde øje med Messi-domicilet.

I løbet af de forgangne år har flere Paris Saint-Germain-spillere, der bor i samme forstad, nemlig været udsat for indbrud.

I byen bor blandt andet også Marco Verratti, Angel Di Maria, Marquinhos og Mauro Icardi.

Indtil videre boede Messi-familien på luksushotellet Royal Monceau i det 8. arrondissement i Paris.

I første omgang havde det argentinske stjernepar øjnene rettet mod et vildt slot i franske Le Vésinet til 350 millioner kroner.

