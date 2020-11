En vaskeægte bombe kan være under opsejling.

For det første fordi, at den omhandler Lionel Messi et andet sted end i Barcelona. Og for det andet fordi, at argentineren kan få tilbudt en så lang kontrakt, at den strækker sig over et tocifret antal år.

Det skriver det engelske medie The Times.

Ifølge avisen har Manchester City udarbejet en 10-årig plan for Lionel Messi, der involverer at spille for flere klubber, men også at blive ambassadør verden over.

Ægteskabet mellem Barcelona og Lionel Messi kan meget vel være fortid, når vi når halvejs ind i 2021.

Til sommer kan den 33-årige FC Barcelona-legende forlade klubben kvit og frit, hvis ikke han siger ja til en ny kontrakt. Han kan endda forhandle om det allerede til januar, sådan som regelsættet foreskriver det.

Manchester City - og i bredere forstand City Football Group, der ejer klubben - arbejder på at lokke Messi ind i folden ved netop at tilbyde en 10-årig kontrakt.

Her er idéen så, at Messi kan spille for en række af ejernes andre hold som eksempelvis New York City FC, Melbourne City eller Yokohama Marinos, ligesom han bliver tilbudt en stilling som global ambassadør.

Takker Lionel Messi ja, kan han se frem til at være kontraktligt bundet, indtil han er 43 år.

Det er selvfølgelig forbundet med en vis tvivl, hvorvidt Messi kunne finde på at takke ja til sådan et tilbud.

På den ene side ville han blive genforenet med sin tidligere træner, Pep Guardiola, som var træner for Messi under Barcelonas store periode fra 2008-2012.

Men så sent som for et par dage siden meldte Sky Sports, at Manchester City gav op på at slå klørene i den klejne argentiner.