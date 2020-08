Forholdet mellem Lionel Messi og FC Barcelona tager i den grad vand ind i disse dage.

Det argentinske fodboldfænomen Lionel Messi er angiveligt rødglødende af raseri, efter at detaljer fra hans hemmelige møde med den nye Barcelona-cheftræner, Ronald Koeman, er blevet lækket. Det skriver Marca ifølge Daily Mail.

Messi afbrød torsdag sin sommerferie for at returnere til Barcelona, hvor han skulle have et krisemøde med Koeman, som har erstattet Quique Setien, der blev sparket ud af klubben efter en skidt sæson, der kulminerede med 2-8-nederlaget til Bayern München i Champions League.

Efter torsdagens møde kom det frem i den lokale radiostation RAC1, at Messi havde fortalt Koeman, at argentineren er 'mere uden for klubben end inde i den', og at han ikke stoler på, at klubpræsident Josep Bartomeu kan vende lykken.

Og ifølge Marca er den mangedobbelte Ballon d'Or-vinder rasende over, at disse detaljer er sluppet ud i offentligheden. Og især at det sker via den Bartomeu-støttende radiostation RAC1.

Han frygter angiveligt, at ledelsen forsøger at portrættere ham som en usympatisk fyr i et forsøg på at tvinge ham ud af klubben.

På trods af den tydelige utilfredshed er der én stor stopklods for et muligt Messi-skifte i dette transfervindue. Han har et år tlbage af sin kontrakt, og en frikøbsklausul på 5,3 milliarder kroner gør det ret usandsynligt, at Messi bliver købt fri.

»Han er Barcelona-spiller. Han har et år tilbage af kontrakten. Jeg ved ikke, om jeg skal overtale ham til at blive,« sagde Ronald Koeman onsdag - før deres hemmelige møde.