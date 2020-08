Historierne om Lionel Messi har været mange, siden FC Barcelona meddelte, at deres argentinske stjerne har anmodet om at forlade klubben.

Men nu ser hovedpersonen ud til at have fået nok.

Ifølge den catalanske avis El Periódico har Messi således kontaktet ledelsen og anmodet om et møde. Den argentinske troldmand ønsker nemlig at undgå enhver krig med klubbens præsident, Josep Maria Bartomeu, og vil i stedet finde en frem til en fornuftig og gensidig aftale, der vil få ham ud af sin kontrakt.

Står det til Messi vil mødet finde sted hurtigst muligt, så man undgår, at situationen bliver værre, end den allerede er.

De oplysninger bliver bekræftet af den anerkendte spanske journalist Guillem Balague, der fredag aften kalder det den nyeste udvikling i Messi-sagen.

Ifølge samme avis så fastholder den spanske storklub, at de ikke ønsker at sælge deres kaptajn, og at de kun ønsker at mødes, hvis det er for at forlænge den kontrakt, der lige nu udløber i 2021.

Ellers er der ingen anden mulighed end at udløse den frikøbsklausul på verdensstjernen, der lyder på svimlende 700 millioner euro svarende til 5,2 milliarder kroner.

Lige nu tyder meget på, at det er Manchester City, der er i førersædet i forhold til at sikre sig Lionel Messis underskrift.

FC Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, er under massiv pres, efter klubbens altoverskyggende stjerne har meddelt, at han vil væk. Foto: HANDOUT Vis mere FC Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, er under massiv pres, efter klubbens altoverskyggende stjerne har meddelt, at han vil væk. Foto: HANDOUT

Her skulle der ifølge Guillem Balague allerede have været kontakt mellem Pep Guardiola og argentineren.

'Pep og Leo har nu talt sammen. Pep har sagt, at hvis han vil væk, vil han prøve at få skiftet finansieret. City træder varsomt, så ingen kan sige, de har stjålet spilleren. Jeg understreger. FCB har ikke åbnet døren for en transfer endnu, og der kan ikke ske meget, før de eventuelt gør det,' skriver journalisten på Twitter.

Men lige nu ligner det altså ikke, at catalanerne er villige til at sælge sin talisman.

Messi har spillet hele sin klubkarriere i Barcelona. Han fik sin uofficielle debut i en træningskamp mod FC Porto som 16-årig i 2003.