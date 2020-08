Der er ikke noget at sige til, hvis FC Barcelona-fans har lidt ekstra sved på panden i disse tider.

For ikke nok med, at den spanske storklub befinder sig i en kæmpe krise, så er deres altoverskyggende talisman Lionel Messi lige nu i tvivl om, hvor fremtiden ligger. Og lige nu peger det mod et exit.

For ifølge den catalanske radiostation RAC1, så har argentineren nemlig afbrudt sin ferie for at mødes med den nyudnævnte manager Ronald Koeman, hvor han har meddelt, at han lige nu mere ser sig selv ude af klubben end som en del af den.

Lionel Messi skulle dog samtidig have erkendt de udfordringer, der ligger i at forlade klubben, når man kun har et enkelt år tilbage af sin kontrakt.

Lionel Messi og resten af Barcelona-truppen ramte et historisk lavpunkt, da de i Champions League-kvartfinalen tabte med hele 8-2 til Bayern München. Efterfølgende blev både manager Quique Setién og sportsdirektør Eric Abidal fyret. Foto: MANU FERNANDEZ Vis mere Lionel Messi og resten af Barcelona-truppen ramte et historisk lavpunkt, da de i Champions League-kvartfinalen tabte med hele 8-2 til Bayern München. Efterfølgende blev både manager Quique Setién og sportsdirektør Eric Abidal fyret. Foto: MANU FERNANDEZ

FC Barcelona har afvist at kommentere på mødet mellem Koeman og Messi og har allerede offentligt meldt ud, at den hollandske træners projekt vil blive ledet af klubbens nummer 10.

Den catalanske klubs absolutte topprioritet er derfor at forsøge at holde på deres troldmand, da præsident Josep Maria Bartomeu ikke ønsker at blive husket som manden, der lod klubbens - og måske verdens - bedste spiller i historien gå.

Alligevel er Lionel Messi lige nu tættere på at forlade Camp Nou end nogensinde før.

Ifølge radiostationen har klubben kendt til Messis holdning i et par dage, men håber nu, at deres nye træner kan overbevise den lille magiker om, at han fortsat skal bære FC Barcelona-trøjen.

Barcelonas nye manager, Ronald Koeman, skal forsøge at overtale Messi til at blive i storklubben. Foto: ALBERT GEA Vis mere Barcelonas nye manager, Ronald Koeman, skal forsøge at overtale Messi til at blive i storklubben. Foto: ALBERT GEA

Ronald Koeman har blandt andet allerede udtalt, at han ville elske at arbejde sammen klubbens anfører. I samme ombæring sagde han dog også, at han var ivrig efter at sætte sig ned med Messi for at finde ud, hvor han stod.

Uanset hvad er Messi bundet til klubben i et år endnu, og derfor kan han heller ikke forlade klubben uden, at klubben accepterer det.

Frikøbsklausulen på verdensstjernen er således på hele 700 millioner euro svarende til lidt over 5,2 milliarder kroner, og selvom en klub som Inter angiveligt skulle være interesseret i at hente Messi til klubben, så kommer de ikke til at kunne hive så mange penge op ad lommen.

Alligevel er Christian Eriksens klub overbevist om, at de kan strikke et bud sammen, der vil kunne overtale FC Barcelona til at sælge.

Salg eller ej, så er FC Barcelona i gang med at planlægge livet efter Lionel Messi.

Bliver han således solgt til en høj pris, kan de penge bruges til at erstatte ham med andre stjerner fra den allerøverste hylde

Så er spørgsmålet bare, om Messi overhovedet kan erstattes...