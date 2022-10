Lyt til artiklen

Da Kylian Mbappé tonede frem på Parc des Princes i maj for at annoncere sin kontraktforlængelse med Paris Saint-Germain, smilte han over hele femøren.

Det var der en rigtig god grund til, for den nye kontrakt med klubben gjorde ham til verdens bedst betale sportsmand.

Sådan skriver det franske medie Le Parisien, der kalder det for »den største kontrakt, en sportsmand nogensinde har underskrevet«.

Og Mbappé får travlt, hvis han skal kunne følge med på sin konto efter det dramatiske forløb, der ledte op til forlængelsen af hans aftale med PSG.

Kylian Mbappé scorede to mål i weekendens kamp mod Ajaccio. Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA

Sagaen omkring den 23-årige superstjerne tog verdensomspændende dimensioner i foråret, da der blev spekuleret i, hvorvidt han ville fortsætte i den franske hovedstad eller rykke til Real Madrid. Selv den franske præsident, Emmanuel Macron, blev indblandet.

Men ifølge Le Parisien har PSGs stenrige Qatar-ejere tyet til hidtil usete midler for at holde på en sportsstjerne, der forlængede kontrakten med to år til 2024 med en option på yderligere et år.

Mediet skriver, at Kylian Mbappé i alt tjener 630 millioner euro før skat, svarende til 282 millioner euro efter skat, hvis han bliver i klubben, til kontrakten udløber. Det svarer til knap 2,1 milliard kroner efter skat.

Dykker man ned i tallene, står det klart, at der tikker 20 millioner kroner ind på Mbappés konto hver måned. Kontrakten sikrer ham en indtjening på 72 millioner euro – eller 535 millioner kroner – om året, før skatten er trukket fra.

Derudover har den franske superstjerne fået inkluderet en række yderst lukrative bonusser i kontrakten.

En af dem er en såkaldt sign-on fee: en bonus, han får ved kontraktens underskrivelse. Den er på 180 millioner euro – cirka 1,34 milliarder kroner – som udbetales over tre gange.

Derudover er han sikret et stort beløb for hvert sommertransfervindue, han bliver i klubben. En loyalitetsbonus.

Franskmanden sikrede sig allerede 70 millioner euro i sommer. Bliver han i næste, er han sikret yderligere 80 millioner euro og endnu 90 millioner euro, hvis han bliver i klubben i sommeren 2024.

Alle beløbene er før skat, men lagt sammen udgør loyalitetsbonusserne 1,78 milliarder kroner.

PSG har siden reageret på historien om superstjernens monsterkontrakt i en pressemeddelelse.

»Efter den opsigtsvækkende artikel, der blev offentliggjort i går om klubben og en af ​​dens spillere, dementerer Paris Saint-Germain historien og de påståede detaljer.«

»Paris Saint-Germain vil ikke kommentere yderligere på sagen. Alle i klubben fokuserer nu på den næste Champions League-kamp, ​​som finder sted i morgen,« skriver klubben i pressemeddelelsen.