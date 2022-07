Lyt til artiklen

Skal man udpege en konge af Champions League, er Cristiano Ronaldo et godt bud.

Og sådan skal det gerne fortsætte med at være, hvis det står til den portugisiske superstjerne. Derfor nytter det ikke, at han spiller i Manchester United, som skuffende ikke er med i næste sæsons europæiske stjerneliga.

Det tager Ronaldo så nu konsekvensen af, for nu vil han nemlig forlade Manchester United denne sommer.

Ifølge den store britiske avis The Times og andre medier, har det 37-årige angrebsfænomen bedt klubben om at lade ham smutte, hvis der kommer et fornuftigt bud på ham.

The Times skriver, at portugiseren mener, at han har tre-fire gode år mere i sig. Og dem skal han ikke spilde på at spille i Europa League, som er tilfældet for Manchester United efter sommerferien.

Napoli, Chelsea og Bayern München meldes interesserede i at hente Ronaldo, som har spillet med i Champions League i imponerende 19 sæsoner i streg. Her har han scoret 140 mål i 183 kampe. Det er naturligvis rekord.

Sidste sommer vendte Ronaldo ellers under stort ståhej tilbage til De Røde Djævle, hvor han i sin tid fik sit internationale gennembrud.

Foruden de sportslige årsager skulle der også være familiære årsager, der gør, at angriberen gerne vil forlade Manchester United, som dog gerne, ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano, vil beholde klubikonet.