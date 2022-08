Lyt til artiklen

En rystende sag har mandag morgen ramt storklubben FC Barcelona.

Klubbens angriber Pierre-Emerick Aubameyang har været udsat for et særdeles voldeligt røveri i sit eget hjem, hvor mindst fire maskerede gerningsmænd slog og truede sig adgang til et pengeskab med adskillige smykker.

Det skriver El País.

Gerningsmændene skulle have skaffet adgang til huset gennem haven, hvorefter de truede - og slog - Pierre-Emerick Aubameyang med pistoler og jernbat.

Det oplyser politikilder til avisen.

Gerningsmændene skulle ifølge flere vidner være flygtet i en hvid Audi A3 efter røveriet, der skulle være sket klokken 01 natten til mandag, og nu arbejder politiet altså på at finde de skyldige.

Barcelona har i skrivende stund endnu ikke meldt noget ud om Pierre-Emerick Aubameyang.

Barcelona-angriberen er i øjeblikket på vej væk fra klubben, der håber på at frigøre rum i lønbudgettet til nye spillere.