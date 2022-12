Lyt til artiklen

Et langstrakt drama om superstjernen Cristiano Ronaldos fremtid kan meget snart nærme sig sin ende.

Faktisk kan det angiveligt ske, inden 2022 bliver til 2023.

Den spanske avis Marca skriver nemlig onsdag, at Ronaldo har fundet vej til ørkenstaten Dubai, hvor han ventes at fejre jule, inden han vender snuden mod Saudi-Arabien, hvor hans fremtid angiveligt venter.

Marca beretter nemlig, at den saudiarabiske klub Al-Nassr er mere end overbevist om at lande en aftale med den portugisiske superstjerne, som for nylig blev sparket ud af Manchester United efter et opsigtsvækkende interview.

Sker det, så bliver 37-årige Ronaldo angiveligt forgyldt - og ja, nok nærmere endnu mere forgyldt, end han er i forvejen.

Marca har tidligere beskrevet, at den saudiarabiske klub har fremlagt et tilbud til Ronaldo, der løber frem til 2025 - og ifølge CBS Sport løber aftalen op i svimlende 1,6 milliarder kroner.

Det vil være en dagsløn på 1,3 millioner kroner.

Ifølge Marca håber den saudiarabiske klub på, at tilgangen af Ronaldo også kan bidrage til landets håb om at blive værter for fodbold-VM i 2030.

Ronaldo har for nylig været forbi sin tidligere klub Real Madrid for at holde sig i gang, men ifølge den spanske avis har det ikke været på tale, at de to igen skulle finde sammen om en kontrakt.

Nu lader det til, at Ronaldo snart skal gøre sig på nogle lidt andre scener, end han har været vant til fra europæiske storklubber som Manchester United, Real Madrid og Juventus.

Men hvad han ikke får i de store traditionsrige fodboldoplevelser, ja, det får han nok på bankbogen.