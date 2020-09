Et år mere. Og så er det slut.

Kylian Mbappe ønsker at forlade PSG, når den netop påbegyndte sæson er slut til næste sommer.

Det skriver det store engelske medie The Times, der videre tilføjer, at den franske angriber ifølge mediets oplysninger til den tid ønsker at spille i den engelske Premier League eller den spanske Primera Division.

Så er det bare for de store klubber i de to ligaer om at stille sig op i kø.

Som de (forgæves) gjorde i 2017, da Kylian Mbappe skiftede til PSG fra AS Monaco på en lejeaftale for året efter at gøre skiftet permanent - som den stadig næstdyreste fodboldspiller nogensinde.

Den 21-årige angriber har kontrakt med sin nuværende klub til 2022, og han har indtil videre afvist enhver snak om forlængelse og forbedrede økonomiske kontrakter. Ifølge The Times har Kylian Mbappe 'gjort det klart, at han kun vil spille én sæson mere i Paris'.

Men hvor skal han så hen?

Allerede i 2017 var Real Madrid stærkt inde i billedet som aftager af den unge franske superstjerne. Og den spanske storklub har rumsteret i baggrunden lige siden. Ifølge AS, der ofte er velinformeret om begivenhederne i Real Madrid, har træner Zinedine Zidane en plan om at hente Kylian Mbappe netop næste sommer.

Kylian Mbappe har scoret 77 mål i 102 liga og CL-kampe for PSG. Foto: CHARLES PLATIAU

Her skal han være 'kronjuvelen' i det nye projekt i den spanske hovedstad.

Men andre klubber vil sikkert også kigge dybt i pengetanken. Kylian Mbappe selv har tidligere udtalt sig rosende om eksempelvis Liverpool, lige som Lionel Messi til den tid forlader FC Barcelona.

Indtil videre har den franske fodboldspiller endnu ikke været på banen for PSG i denne sæson.

Klubben har kun spillet én enkelt kamp i den nystartede 2020-21-Ligue 1, hvor Kylian Mbappe sammen med flere andre af stjernerne ikke var med, da de er blevet smittede med coronavirus.