Sagen om superstjernen Kylian Mbappé har taget en ny drejning.

Den store franske sportsavis L'Équipe melder, at den 24-årige angriber er blevet udeladt fra en træningslejr med PSG i Japan og Sydkorea, hvor holdet skulle rejse afsted lørdag.

Ifølge mediet er Kylian Mbappé altså ikke med i flyveren for de franske mestre, når de indleder sæsonforberedelserne.

L'Équipe skriver, at det skyldes, at klubben tror, at spilleren – som har kontraktudløb i juni 2024 med PSG – har lavet en aftale med Real Madrid om at gå på en fri transfer, når kontrakten udløber med den franske storklub.

Og det er de angiveligt ikke glade for i PSG, som nu ifølge L'Équipe har ladet deres største stjerne blive hjemme.

Meldingen kommer blot dagen efter, at PSG angiveligt skulle have tilbudt Kylian Mbappé en såkaldt livstidskontrakt.



Det ville være en kontrakt, som ville binde Mbappé til PSG i ti år, men til gengæld ville indbringe franskmanden en årsløn på hele 743 millioner danske kroner.

Meget tyder dog på, at de mange penge ikke har lokket Mbappé til at forlænge aftalen med PSG, som han har spillet 260 kampe for og scoret 212 mål.