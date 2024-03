Superstjernen Kylian Mbappé og Real Madrid har en aftale lukket, som er blevet underskrevet for to uger side, fortæller Spaniens største sportsavis.

1. juli bliver PSGs afgående profil Real Madrid-spiller, fortæller spanske Marca.

Den franske storklub måtte for nyligt opgive at forlænge med verdens næstdyreste spiller nogensinde, og nu kommer det så frem, at den 25-årige franskmand allerede har skrevet under på sin næste kontrakt - med en varighed på fem år.

Selvom Mbappé-lejren formelt set først måtte have kontakt med den spanske storklub med seks måneder til kontraktudløb, så var der nærmest en aftale klar allerede i maj 2022, fortæller det spanske medie videre.

Kylian Mbappé er på vej videre. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Han vil også blive den bedst betalte i klubben med de mange Champions League-titler, men lønnen skulle ikke være så meget større end de næstbedst betalte, såsom Luka Modric og Toni Kroos.

Til gengæld kan angriberen angiveligt se frem til en sign on-fee, men også den er blevet forhandlet godt ned, lyder det.

»De omkring Mbappé er endt med at acceptere denne reduktion af de økonomiske forhold, fordi de var klar over, at kun på denne måde kunne angriberens drøm om at spille for Real Madrid blive opfyld,« skriver Marca.

Lige nu planlægges der en store præsentation, men sommerprogrammet er presset, så det er ikke nemt at finde den perfekte dato.