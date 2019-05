Først var han på vej til Barcelona. Nu er virkeligheden en helt anden.

Sådan lyder meldingerne om Ajax-stortalentet, Matthijs de Ligt.

Det skriver den catalanske sportsavis Sport, der mener at vide, at de Ligts fremtid ser ud til at tegne sig andetsteds end i Cataloniens største by.

FC Barcelona og Matthijs de Ligt-lejren var ellers blevet enige om den økonomiske ramme for spillerens aftale med storklubben.

Ajax's Dutch defender Matthijs de Ligt reacts after Ajax Amsterdam lost the UEFA Champions League semi-final second leg football match against Tottenham Hotspur at the Johan Cruyff Arena, in Amsterdam, on May 8, 2019. - Tottenham fought back from three goals down on aggregate to stun Ajax 3-2 and set up a Champions League final against Liverpool. (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP) Foto: EMMANUEL DUNAND Vis mere Ajax's Dutch defender Matthijs de Ligt reacts after Ajax Amsterdam lost the UEFA Champions League semi-final second leg football match against Tottenham Hotspur at the Johan Cruyff Arena, in Amsterdam, on May 8, 2019. - Tottenham fought back from three goals down on aggregate to stun Ajax 3-2 and set up a Champions League final against Liverpool. (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP) Foto: EMMANUEL DUNAND

Det eneste, der egentlig manglede, var en aftale mellem FC Barcelona og de Ligts nuværende klub, Ajax Amsterdam, om en transfersum, der angiveligt ville være på omkring 70 mio. euros (godt 520 mio. kr.)

Men spillerens fremragende sæson og det faktum, at der er massiv rift om spilleren fra storklubber i Europa, har fået de Ligt og hans agent, Mino Raiola, til at kræve flere penge.

Det vil FC Barcelona dog ikke gå med til, da aftalen mere eller mindre var i hus, men også fordi klubben ikke vil sprænge den eksisterende lønstige.

Én ting er derfor sikkert. Hos den catalanske storklub er man ikke optimistisk i forhold til transfersagaens udvikling, selvom man fortsat presser på.

De Ligt anses nemlig som en strategisk vigtig signing for FC Barcelona, der lokker med udsigten om at spille med superstjernen Lionel Messi, men også vennen Frenkie de Jong, som også har spillet i Ajax i denne sæson, men allerede har sin fremtid på plads i Barcelona.

Derudover minder Barcelonas spillestil om den hos Ajax Amsterdam og på det hollandske landshold.

Men de økonomiske argumenter spiller ikke længere i Barcelonas favør – især fordi Manchester United angiveligt er kommet med et monsterbud til de Ligt, hvor han kan tjene 13,9 mio. euros årligt (knap 104 mio. kr.)

Et bud, som FC Barcelona ikke kan matche. Selvom den catalanske storklub er den klub i verden, der bruger flest midler på spillerlønninger.