Han er en af verdens rigeste, og snart kan han være ejer af en af verdens allerstørste og mest ikoniske fodboldklubber.

Ineos-ejer sir Jim Ratcliffe er nemlig tæt på at købe Premier League-klubben Manchester United.

Det skriver The Sun, der mener, at klubbens nuværende ejere, Glazer-familien, har fundet frem til, at Ratcliffe står bag det bedste bud.

Den britiske milliardær har i længere tid været involveret i en heftig budkrig mod et konsortium fra Qatar ledet af sheik Jassim bin Hamad al-Thani.

Sir Jim Ratcliffe har besøgt Old Trafford. Foto: PHIL NOBLE

Men nu ser det ud til, at klubben ender på britiske hænder.

Ifølge mediet vægter det højt for Joel og Avram Glazer, at Ratcliffes Ineos Sport kun køber majoriteten af klubben, hvorimod Qatar-gruppen ville overtage hele klubben.

Ratcliffes bud betyder desuden, at de to Glazers kan fortsætte i klubben.

Fangruppen Manchester United Supporters' Trust foretrækker efter sigende at klippe alle bånd til Glazer-familien, som de i årevis har været frustrerede over.

Ifølge Sky News inkluderer Ratliciffes bud en klausul, der gør ham i stand til at fuldføre en hundrede procents overtagelse af Manchester United inden for tre år, skriver The Sun.

Mediet skriver, at det vindende bud kan blive offentliggjort i løbet af 'få dage'.