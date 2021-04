Manchester City har længe været nævnt som det bedste bud på Lionel Messis nye klub.

Men Pep Guardiola & co. har nu opgivet planerne om at lokke Messi til City.

Det skriver i hvert fald spanske Sport.

Ifølge mediet har Manchester City kastet håndklædet i ringen, for man ‘er overbevist om, at argentineren vil forlænge med Barca’.

Pep Guardiola og Lionel Messi udrettede store resultater sammen i deres fælles tid i FC Barcelona. Nu tyder det på, at det ikke bliver til et gensyn mellem de to i Manchester City. Foto: GUSTAU NACARINO Vis mere Pep Guardiola og Lionel Messi udrettede store resultater sammen i deres fælles tid i FC Barcelona. Nu tyder det på, at det ikke bliver til et gensyn mellem de to i Manchester City. Foto: GUSTAU NACARINO

Messi har kontraktudløb med Barcelona efter denne sæson, og han kan derfor kvit og frit forlade den spanske storklub, hvor han har spillet hele karrieren.

Men flere spanske medier meddeler, at Messi angiveligt skulle være blevet mere tilfreds med situationen i Barcelona, efter Joan Laporta tidligere i denne måned blev valgt som ny præsident.

Derfor skal City nu finde en anden stjerneangriber, som kan tage over efter Sergio Agüero, der stopper i klubben efter denne sæson.

Og her mener Sport at vide, at Manchester City særligt kigger i retningen af Erling Haaland, Harry Kane og Romelu Lukaku.