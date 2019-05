Søndag kunne Manchester City fejre det engelske mesterskab, men allerede i denne uge kan de måske få armene hurtigt ned igen.

Gennem flere måneder har UEFA og de engelske fodboldmyndigheder nemliig undersøgt den rige storklub for mulig snyd med økonomien, og det kan få store konsekvenser for Guardiolas mandskab.

Det skriver New York Times.

Det forventes, at UEFA-panelet, der undersøger klubben, kræver mindst et års udelukkelse fra Champions League til City på grund af deres overtrædelser.

Og ifølge New York TImes er det muligt, at der vil blive afsagt dom i denne uge.

Det vides endnu ikke, om en eventuel udelukkelse vil træde i kraft fra 2019/2020-sæsonen eller først året efter.

Manchester City og Pep Guardiola røg skuffende ud af dette års Champions League i kvartfinalen, da de på dramatisk vis tabte til Tottenham.

Og en udelukkelse vil bestemt gøre ondt på de nykårede Premier League-mestre.

Søndag var der god grund til at have smilet fremme, hvis man var Manchester City-mand, da de i sidste spillerunde sikrede sig Premier League-titlen for andet år i træk. Foto: GLYN KIRK Vis mere Søndag var der god grund til at have smilet fremme, hvis man var Manchester City-mand, da de i sidste spillerunde sikrede sig Premier League-titlen for andet år i træk. Foto: GLYN KIRK

Klubben har nemlig ikke lagt lagt skjul, at et Champions League-trofæ er et stort mål for klubben, der aldrig har vundet pokalen med de store øre.

Specielt set i lyset af, at klubben har vundet fire engelske mesterskaber de seneste otte år.

De allerførste kvalifikationskampe til den største europæiske turnering begynder allerede i juni, og derfor er det lige nu en kamp mod uret for UEFA-panelet, hvis udelukkelsen skal træde i kraft fra den kommende udgave af Champions League.

Manchester City har nemlig mulighed for at appellere dommen.