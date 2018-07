Michael Santos fra Malaga har ifølge spansk medie takket nej til at skifte fra nedrykkeren til FC København.

København. Angriberen Michael Santos har takket nej til at skifte fra spanske Malaga til FC København i Superligaen.

Det skriver mediet Diario Sur fra Malaga.

Den 25-årige uruguayaner og spillerens agent har sagt nej til klubskiftet, efter at FCK ifølge Diario Sur har budt 3,5 millioner euro (cirka 26 millioner kroner).

Ifølge Dairio Sur vil Michael Santos hellere jagte muligheden for at blive i Primera Division, som er den bedste spanske række.

Malaga sluttede sidst i den bedste række i den afsluttede sæson, hvor Michael Santos var udlejet til Sporting Gijón i den næstbedste spanske række.

Her fik Santos spilletid i 36 kampe og scorede 17 ligamål.

Han kom til Malaga 1. juli 2016 fra argentinske River Plate.

FC København solgte for nylig angriberen Federico Santander til italienske Bologna, og i FCK har man ikke lagt skjul på, at man jagter en afløser for Santander.

/ritzau/