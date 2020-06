Coronavirussen er så småt ved at slippe sit tag i fodboldverdenen, hvor flere ligaer er ved at starte op igen, og den engelske Premier League har planer om at starte igen i midten af juni.

Det betyder en masse kampe uden tilskuere på lægterne, men i et forsøg på at komme stilheden under kampene til livs er der måske en alternativ løsning på vej til seerne.

For nu er det på tale at anvende lyd fra det populære computerspil FIFA 20 under kampene, skriver Daily Mirror.

Ifølge mediet skulle det være den foretrukne løsning, men de 20 klubber i Premier League skal på et møde torsdag i denne uge stemme om, hvorvidt lyden fra videospillet skal godkendes som underlægningslyd.

Lydene fra de virtuelle stadions i FIFA 20 kan blive introduceret til Premier League-kampene, når den engelske liga efter planen genstarter i midten af juni.

Den kunstige tilskuerlyd fra de engelske stadions vil som udgangspunkt ikke blive sendt i flow-tv, men vil i stedet blive valgfri for de britiske seere på abonnementstjenester, lyder det.

Planerne ser dermed ud til at følge i hælene på den løsning, som Discovery Networks har valgt under dækningen af den danske Superliga, hvor reallyden fra de danske stadions bliver bevaret på flow-tv, mens den kunstige underlægningslyd vil kunne tilvælges på Dplay.

Samtidigt har Nent Group, der er den anden rettighedsindehaver til dækningen af Superligaen, valgt at tilføje kunstig underlægningslyd til kampene på flow-tv, men har samtidigt givet deres kunder muligheden for at fravælge den kunstige lyd på Viaplay.

Hvis Premier League-klubberne vælger at sige god for den alternative lyd fra computerspillet, vil det sandsynligvis kunne opleves til den første kamp i liga-genstarten, der indledes 17. juni.