Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En af landsholdets helt store darlings kan stå over for et stort sommerskifte.

Joakim Mæhle bliver kædet kraftigt sammen med Premier League-klubben West Ham, som skulle være klar til at ligge et stort bud på den 25-årige danske Atalanta-stjerne.

Det skriver mediet Tutto Atalanta, som følger den Serie A-klubben tæt.

West Ham har scoutet danskeren - blandt andet i Parken i den seneste landsholdssamling - og nu skulle den store London-klub pønse på at hente den offensive back, som skulle have en værdi af mindst 150 millioner kroner.

Foto: LOUISA GOULIAMAKI Vis mere Foto: LOUISA GOULIAMAKI

Ifølge Tutto Atalanta er West Ham lige nu den eneste klub, som er seriøst inde i billedet til at købe Mæhle i dette transfervindue. Danskeren har kontrakt med Atalanta, hvor han har spillet i halvandet år, frem til sommeren 2025.

Hvis West Ham kun skulle dømme efter den kærlighed, Mæhle modtager af roligansene i Parken og det niveau, han leverer i landskampene, så burde det være en no-brainer for klubben - og mange andre - at gå all-in på ham.

Det har dog været mere tungt for Mæhle i den forgange sæson i Atalanta, hvor han ved flere lejligheder har været bænket af træner Gasperini - til stor forbløffelse for danske fodboldfans, som i snart to år har set ham være flyvende i rødt og hvidt.

Joakim Mæhle har dog sagt, at han ikke har travlt med at komme væk fra Atalanta, og at han er glad for at spille i klubben, som i de seneste år har udviklet sig til en magtfaktor i italiensk fodbold, og som sågar har vist sig frem i Champions League ved flere lejligheder.