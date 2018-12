Eden Hazard spiller allerede i Premier League med stor succes, og nu vil Liverpool hente hans bror til den bedste engelske række.

Navnet Hazard forbindes med Chelsea og en blå spilledragt af stort set alle engelske fodboldfans, men de skal måske snart til at nuancere deres opfattelse.

Forlydener i det britiske fortæller nemlig nu, at Liverpool også vil have en Hazard på holdet. Det drejer sig om Edens lillebror, Thorgan Hazard, som udfolder sig for Borussia Mönchengladbach i den tyske Bundesliga.

Og det har han gjort med stor succes i denne sæson. Den 25-årige kantspiller har bidraget med hele ni mål og seks assists i 17 ligakampe, hvilket har hjulpet Mönchengladbach til en flot tredjeplads i tabellen.

Hør seneste episode af B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, at du også kan abonnere på programmet i iTunes lige HER

Hazards kontrakt udløber dog i sommeren 2020, og belgieren har endnu ikke udvist interesse i at få den forlænget.

Det har selvsagt ført til rygter om et snarligt klubskifte for den formstærke kantspiller, og Jürgen Klopps Liverpool står efter sigende forrest i køen.

Ifølge Daily Star skulle Premier Leagues førerhold være klar til at lægge 250 millioner kroner på bordet for at sikre sig Hazard allerede i januar.

Både Atlético Madrid og AS Roma skulle dog også være på jagt efter den yngre Hazard, der kan gå hen og blive et af det kommende transfervindues helt store samtaleemner.