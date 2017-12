Liverpool er kommet betydeligt tættere på et køb af Southamptons hollandske forsvarsspiller, Virgil van Dijk, som klubben har haft på ønskelisten længe.

Det skriver www.independent.ie med den trykte version af irske The Sunday World som kilde.

Ifølge avisen er Liverpool parate til at betale den ganske store overgangssum på 70 millioner pund (590 millioner kr.) til Southampton for at sikre sig den 26-årige centralforsvarer.

Southampton har bevidst sat prisen højt på Virgil van Dijk, som klubben gerne vil beholde, men som Liverpool har været ivrige efter at købe. Faktisk blev Liverpool i sommer over-ivrige og kontaktede Virgil van Dijk uden om Southampton, der efterfølgende truede Liverpool med at indbringe klubben for Premier League, fordi klubben på denne måde har overtrådt reglerne for køb og salg af spillere.

Det fik Liverpool til offentligt både at undskylde, beklage og indstille jagten på Virgil van Dijk.

Men det sidste var kun midlertidigt, skulle det vise sig.

Liverpool har i første halvdel af denne sæson scoret masser af mål. Men når man sammenligner med de øvrige tophold i Premier League, har forsvaret har til gengæld været en akilleshæl, for modstanderne har lavet 23 mål i 19 kampe. Derfor er der alvorligt brug for en mand, der kan tætne forsvaret, og derfor har de røde fra Anfield måttet sluge priskravet fra Southampton.

Southamptons manager, Mauricio Pellegrino, blev efter lørdagens 1-1 kamp mod Jonas Lössl og Mathias 'Zanka' Jørgensens Huddersfield spurgt til Virgil van Dijk, som ikke var med i kampen.

Når han ikke var med, skyldtes det dog ikke interessen fra Liverpool, sagde argentineren.

»Virgil van Dijk? Han var ikke med i dag, fordi jeg er ansvarlig for at udtage de 11 bedste, og jeg mente, at det var den bedste beslutning for holdet,« sagde Mauricio Pellegrino.

»Vi ved, at der vil være interesse for ham i den kommende tid, men jeg kan ikke sige noget lige nu. Tiden må vise, hvad der sker,« tilføjede han.

Transfervinduet åbner 1. januar og lukker igen 31. januar.

