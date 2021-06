Lionel Messi har fået sin fremtid på plads. I hvert fald, hvis du skal tro det spanske medie Sport.

Og fremtiden byder på to sæsoner mere i FC Barcelona, inden argentineren skal en tur over Atlanten for at spille for David Beckhams Inter Miami i to år. Herefter skal han tilbage til Spanien.

33-årige Lionel Messi har endnu ikke underskrevet en kontraktforlængelse med den spanske storklub, men det sker snart ifølge Sport – selv om han skal gå en del ned i løn.

Den lille troldmand med nummer 10 på ryggen har tidligere leget med tanken om et eventyr i USA.

Lionel Messi og David Beckham skal muligvis arbejde sammen i USA inden længe. Foto: John Sibley Vis mere Lionel Messi og David Beckham skal muligvis arbejde sammen i USA inden længe. Foto: John Sibley

»Jeg vil gerne prøve at spille i USA og opleve både livet og ligaen i landet. Men så vil jeg også vende tilbage til Barcelona i en eller anden funktion,« sagde Messi til tv-stationen La Sexta og fortsatte:

»Men jeg tænker ikke for langt frem lige nu og holder fokus på den korte bane, hvor vi skal se, hvordan sæsonen ender.«

Det vides endnu ikke, hvilken rolle Barcelona-stjernen er tiltænkt i klubben, når han stiller støvlerne på hylden. Det spanske medie nævner global ambassadør som en mulighed.

FC Barcelonas præsident, Joan Laporta, udtalte i forbindelse med præsidentvalget tidligere på året, at argentinerens passion for klubben ingenting fejler.

»Messi kunne tjene flere penge et andet sted og fortjener mere, men han er opsat på at gøre Barcelona fantastisk igen,« lød det eksempelvis.

Tidligere på ugen hentede Barcelona Sergio Agüero på en fri transfer i Manchester City, og det skulle have hjulpet til at holde Lionel Messi i klubben.