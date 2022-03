Det ikke bare lugter af et dansk skifte til selveste FC Barcelona. Det stinker efterhånden af det!

I weekenden kunne den italienske transferguru Fabrizio Romano fortælle sine millioner af Twitter-følgere, at de danske landsholdsstjerne Andreas Christensen nu havde besluttet sig for at skifte tilværelsen i engelske Chelsea ud med en kontrakt i den catalanske storklub.

Og mandag følger den store Barcelona-sportsavis Sport op med en detaljeret artikel om det kommende klubskifte.

Sport skriver nemlig, at Andreas Christensen bliver præsenteret som kommende Barcelona-spiller i denne uge. Han har aldrig bestået første del af lægetjekket – og anden halvdel bliver foretaget mandag i London.

Hvis den helbredsmæssige undersøgelse går efter planen, vil 'AC' angiveligt sætte sin krusedulle på en kontrakt med den verdensberømte storklub, der sættes i gang til som og som strækker sig over de kommende fem år.

Andreas Christensens agenter – heriblandt farmand Sten Christensen – ankommer ifølge avisen til Barcelona de kommende for at lukke aftalen, der sikrer danskeren en årsløn på omkring seks millioner euro – godt og vel 45 millioner danske kroner.

Der har været stor interesse for danskeren, hvis kontrakt udløber til sommer. Chelsea forsøgte længe at forlænge forsvarsstjernens kontrakt – men parterne kunne ikke finde en løsning, og siden har AC været ude i kulden i London-klubben.

Det scenarie fik blandt andet tyske Bayern München på banen, men Barcelona har længe ligget lunt i svinget til underskriften.

Og nu ligner Andreas Christensen i den grad en kommende Barca-spiller.

Her er han udset til en bærende rolle i det 'nye Barcelona', som klublegenden Xavi Hernandez er ved at bygge op. I vinter blev spillere som Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré og Ferrán Torres hentet til.

Og flere store navne – heriblandt Andreas Christensen – kædes sammen med et sommerskifte til Barcelona. Juventus-stjernen Paulo Dybala og den norske tankcenterforward Erling Braut Haaland er bare et par af de spillere, der bliver nævnt på rygtebørsen.