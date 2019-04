Manchester United kæmper i øjeblikket med at få tingene til at fungere.

Nu er det så kommet frem, at klubbens næstformand, Ed Woodward, har holdt et møde med den tidligere United-stjerne Rio Ferdinand om at blive klubbens kommende sportsdirektør.

Det skriver engelske Daily Mail.

Ifølge mediet skulle Woodward være særdeles varm på idéen om at bringe den tidligere anfører ind i klubben i forsøget på at rette op på de mange problemer, som Manchester United må siges at være i.

Rio Ferdinand er ifølge Daily Mail en stærk kandidat til at blive Manchester Uniteds nye sportsdirektør.

Siden den permanente ansættelse af Ole Gunnar Solskjær tilbage i slutningen af marts, er det således kun blevet til to sejre i otte kampe. Og med to kampe tilbage i Premier League ser muligheden for top-4 også mere end svær ud.

Derfor skal der ske noget i Manchester United, og måske er Rio Ferdinand svaret.

Daily Mail fortæller også, at Glazer-familien, der ejer den engelske storklub, allerede var opsat på at få ansat Ferdinand, da han for fire år siden stoppede karrieren, men af personlige årsager var timingen der ikke.

Men det skulle den angiveligt være nu.

Woodward har udset den tidligere midtstopper til at kunne styre klubbens transferstrategi, ligesom han skal forhandle kontrakter på plads med spillerne. Og United-bossen ser Ferdinand som en stærk kandidat på grund af sin fortid i klubben.

40-årige Rio Ferdinand, der er anset som en af de bedste midterforsvarer i Premier Leagues historie, spillede i alt 12 sæsoner for Manchester United, hvor han undervejs også blev anfører.

Han vandt hele seks Premier League-titler og én Champions League-triumf med klubben. Derudover nåede han 81 kampe for det engelske landshold og deltog i to VM-slutrunder.

Og så var Rio Ferdinand naturligvis også holdkammerater med Uniteds nuværende manager, Ole Gunnar Solskjær, fra 2002 til 2007.