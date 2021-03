Den nyvalgte præsident Joan Laporta har lovet fansene, at han nok skal bringe FC Barcelona tilbage til fordums styrke.

I bestræbelserne på det er Laporta gået i gang med en grundig oprydning i den kriseramte spanske storklub.

Og det koster nu den hollandske legende Patrick Kluivert jobbet som direktør for akademiet La Masia.

Det skriver spanske Sport.

Mediet beretter, at 44-årige Kluivert er blevet orienteret om Laportas beslutning, og at den tidligere stjerneangriber har sidste arbejdsdag i juni.

Patrick Kluivert har været direktør for sagnomspundne La Masia siden 2019, men alt tyder altså på, at han godt kan begynde at se sig om efter en ny arbejdsgiver.

Dermed blev Kluiverts ophold på kontorgangene knap så succesfuldt, som det han havde på banen i de seks sæsoner, han spillede for FC Barcelona i perioden 1998-2004.

Her nåede angriberen blandt andet at score 122 gange i 257 kampe for catalonierne.