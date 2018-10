Aston Villa fyrede fredag deres manager Steve Bruce. Og nu ligner det, at klubben allerede har fundet deres næste manager – franske Thierry Henry. Det skriver Daily Mail.

Mediet mener at vide, at Arsenal-legenden Henry allerede har været til jobsamtale i Aston Villa, og at det nu kun er et spørgsmål om tid, før han bliver præsenteret.

Som det ikke var nok, har klubben også haft John Terry til samtale. Men valget skulle altså have faldet på Henry, der har erfaring som assistenttræner for Belgiens landshold.

John Terry kan dog alligevel se frem til at få stukket en kontrakt i hånden af Aston Villa. Således skulle Thierry Henry ønske at tilknytte den tidligere Chelsea og Aston Villa-spiller som sin assistenttræner.

Dermed kan John Terry delvist overtage posten fra Steve Bruce, der selv hentede ham til klubben forud for sidste sæson. Her nåede Chelsea-legenden at spille 32 kampe og score ét mål. Derfor har han da også kun haft roser til overs for netop Steve Bruce, som han kalder en ”stor mand”.

De to Premier League-ikoner har tilsammen spillet flere end 1.100 professionelle kampe, hvoraf 746 af dem har været i den bedste engelske række. Det er derfor yderst rutinerede kræfter, der skal forsøge at spille Aston Villa tilbage i Premier League. Lige nu ligger klubben placeret i den kedelige ende af Championship – den næstbedste række i England.

Ingen af dem kan dog bryste sig af at have stået i spidsen for et hold endnu. Henry har som sagt erfaring som assistenttræner for Belgiens landshold, mens John Terrys fremtid har været uvis. Terry sagde for nyligt nej til et skifte til Spartak Moskva – og kunne i stedet ses tage trænerrollen i en kamp for Chelseas U19-hold.

Til gengæld har John Terry altså som aktiv spiller en indsigt i, hvordan tingene og omklædningsrummet i Aston Villa fungerer. Derfor ville han være en oplagt højre hånd for Thierry Henry.