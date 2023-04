Jon Dahl Tomassons arbejde med Blackburn i denne sæson giver så meget genlyd, at traditionsklubben fra Leeds eftersigende nu lurer på at hente ham.

Det skriver footballinsider.

Ifølge mediet er cheferne i Premier League-klubben meget imponerede over den transformation, Championship-klubben har gennemgået under den danske træners vinger.

Og det er ikke kun resultaterne, de angiveligt har fået øjnene op for.

De har nu vist sig ret bemærkelsesværdige, da Blackburn, som kører med et lavt budget i forhold til sine konkurrenter, med to runder tilbage ligger med muligheden for at komme op blandt de klubber, der skal spille playoff om en plads i Premier League.

Men det er altså i lige så høj grad tempoet i Jon Dahl Tomassons 4-3-2-1-formation, som skulle have givet Leeds-cheferne mod på at forsøge at hente den 46-årige dansker i næste sæson, hvis Blackburn vel at mærke misser oprykning.

Ifølge footballinsider minder Jon Dahl Tomasson dem om den tidligere stjernetræner i Leeds Marcelo Bielsa, som sikrede klubben oprykning til Premier League fra den stærkt kompetitive Championship.

Danmarks tidligere landsholdsassistent bliver derfor kaldt 'den næste Bielsa', som går under radaren, men det gør han i hvert fald ikke ret meget længere, hvis han skal afløse Javi Gracia efter sommerferien.