Negativ!

Den franske stjernespiller Kylian Mbappé er ifølge den franske avis L'Equipe blevet testet for coronavirus, efter han har været ude med sygdom. Men ifølge avisen har har ikke den frygtede sygdom.

Alligevel er den unge angriber tvivlsom til Paris Saint-Germains Champions League-kamp mod Dortmund onsdag. Det oplyser den franske storklubs træner, Thomas Tuchel, der dog ikke kommenterer på L'Equipes oplysninger.

»Han er syg. Han har ondt i halsen. Vi venter og beslutter det onsdag morgen,« siger Thomas Tuchel til klubbens hjemmeside.

21-årige Kylian Mbappé er gået glip af de sidste to træninger på grund af sin sygdom.

Men det ser altså ud til, at han slipper for at være smittet med coronavirus, der hærger overalt i Europa. Selvom han er tvivlsom, tror den franske avis på, at han er med i truppen onsdag aften.

Kampen mellem Paris Saint-Germain og Dortmund bliver spillet uden tilskuere på grund af coronavirus.

Dortmund vandt det første opgør 2-1, og det franske stjernemandskab er derfor tvunget til sejr, hvis de vil videre til kvartfinalen i Champions League.