Gianluigi Buffons fremtid ligger med al sandsynlighed i Frankrig, hvor storklubben Paris Saint-Germain skulle være klar med en kontrakt.

Faktisk er den italienske målmand ifølge Corriere dello Sport klar til at sætte sin signatur på dokumenterne ’snart’, så aftalen bliver en realitet.

Dermed lægger den 40-årige legende ikke handskerne på hylden foreløbig, som han noget overraskende også meldte ud på et pressemøde den 17. maj.

Her fortalte han, at han endegyldigt stoppede i Juventus efter 17 sæsoner i Torino-klubben, men han afslørede også, at han ikke var færdig med at spille topfodbold endnu.

»For to uger siden havde jeg planlagt at stoppe med at spille fodbold, men så dukkede der nye muligheder og nye udfordringer op både på og uden for banen,« sagde Buffon og tilføjede:

»Jeg vil fortsat spille på højeste niveau.«

I sin sidste kamp for Juventus efter 17 sæsoner i klubben lod Gianluigi Buffon sig hylde af fans og medspillere på Allianz Stadium i Torino, da han blev udskiftet i kampen mod Hellas Verona. Foto: STEFANO RELLANDINI I sin sidste kamp for Juventus efter 17 sæsoner i klubben lod Gianluigi Buffon sig hylde af fans og medspillere på Allianz Stadium i Torino, da han blev udskiftet i kampen mod Hellas Verona. Foto: STEFANO RELLANDINI

På det tidspunkt sagde han ikke noget om, hvor den glorværdige karriere kom til at fortsætte, men det ser altså ud til at blive hos de franske mestre i Paris.

Ifølge avisen er der tale om en toårig kontrakt, der vil betale italieneren 16 millioner euro, hvilket svarer til knap 120 millioner kroner.

Gianluigi Buffon, der begyndte karrieren i Parma, vandt ni Serie A-titler og fire Coppa Italia-trofæer med Juventus.

Han spillede sin sidste kamp for klubben lørdag den 19. maj mod Hellas Verona, som blev besejret med 2-1.

»Lørdag vil blive min sidste kamp for Juventus, og det bliver meget specielt for mig at slutte den rejse med to pokaler (Juventus har vundet The Double i denne sæson, red.) og hele Bianconeri-verdenen ved min side,« lød det fra Gianluigi Buffon på pressemødet.