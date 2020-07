En handel til 2,5 milliarder kroner er faldet til jorden, efter det saudiarabiske konsortium Public Investment Fund (PIF) har meddelt, at det alligevel ikke vil lave det opsigstvækkende køb af Newcastle.

Forhandlingerne har ellers været meget fremskredne og varet i flere måneder.

Derfor er de engelske medier også begyndt at grave i, hvad der fik det hele til at kollapse, og mens den officielle forklaring er, at interessen er forsvundet på grund af den økonomiske usikkerhed, corona-pandemien har ført med sig, så mener The Mirror, at sandheden er en anden.

Ifølge mediet er det en konflikt om tv-pirateri, der er den afgørende årsag.

Organisationen bag Premier League, der skulle godkende købet af klubben, har stået stejlt bag tv-partneren beIN Sports, som har betalt mange for at sende kampene i 35 lande, inklusiv Saudi-Arabien, i Mellemøsten og Nordafrika. Og det er ikke småbeløb - men over tre milliarder kroner, den regning lyder på.

I tre år har Premier League og beIN Sports stået side om side i forhold til at bekæmpe den ulovlige streaming af kampene i Saudi-Arabien, men regeringen og dermed ejerne af PIF har intet gjort ved ulovlighederne, men tværtimod modarbejdet rettighedshaverne.

Ifølge The Mirror har saudiaraberne afvist Premier League-advokaternes adgang til retssalene ni gange, hvorfor sagen nu er taget til en højere instans i the World Trade Organisation.

Det har omvendt provokeret saudiaraberne, som har bandlyst al sport fra de britiske øer på landets tv-kanaler, hvorfor organisationen bag Premier League har været bange for at lukke 'fjenden' ind i huset.

Samtidig har drabet på journalisten Jamaal Khashoggi på ingen måde været noget, der har gjort processen nemmere.

Dermed kunne enderne ikke mødes, og Newcastle-ejer, Mike Ashley, må ud på nye jagtmarker for at finde en køber.