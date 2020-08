Nu er det ikke langt fra.

Ifølge både transferguruen Fabrizio Romano og The Telegraph er Tottenham og Southampton blevet enige om en pris på Pierre-Emile Højbjerg.

Den danske landsholdsspiller, der kraftigt har været rygtet til netop Tottenham på det sidste, ender formentlig med at blive solgt for cirka 125 millioner kroner.

The Telegraph melder om en pris på 15 millioner pund, hvilket svarer til 124 millioner kroner, mens Fabrizio Romano melder om 17 millioner euro, der svarer til 126 millioner kroner.

Pierre-Emile Højbjerg to Tottenham is now one step away to become a done deal. Personal terms agreed and last details between clubs then it’ll be completed. €17M to Southampton.



Inter still in talks with Spurs for Ndombele - but the agreement is not even close yet #THFC https://t.co/vUs0qviRJ8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2020

Samtidigt melder Fabrizio Romano, at Højbjerg er enig med Tottenham om de personlige vilkår i kontrakten.

Højbjerg er på vej væk fra Southampton, da han har gjort det klart, at han ikke ønsker at forlænge sin kontrakt, der står til at udløbe næste sommer.

Det fik under coronapausen Southampton-manager Ralph Hasenhüttl til at hive anførerbindet af den danske landsholdsspillers arm, ligesom Højbjerg også fik mindre spilletid end sædvanligt efter genstarten af Premier League.

24-årige Højbjerg har spillet for Southampton siden sommeren 2016, hvor han kom til klubben på den engelske sydkyst fra Bayern München.

Højbjerg skiftede i 2012 Brøndbys ungdomsafdeling ud med den tyske storklub, der senere udlejede ham til Augsburg og Schalke 04.

Han har spillet 33 kampe på det danske landshold, som han fik debut for i 2014 som 18-årig.