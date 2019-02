Emiliano Salas familie kan risikere at gå glip af en livsforsikring på 5 millioner kroner.

Det sker, fordi den afdøde fodboldspillers nye klub, Cardiff, ikke havde udfyldt hans registreringspapirer ordentligt.

Ifølge The Times havde klubben sendt papirerne ind til Premier League, men havde fået den retur med en besked om, at der skulle ændres på nogle ting - OG at den nyindkøbte angriber også skulle underskrive papirerne igen.

Det nåede Emiliano Sala aldrig.

Emiliano Sala bliver hyldet i Nantes. Foto: EDDY LEMAISTRE Vis mere Emiliano Sala bliver hyldet i Nantes. Foto: EDDY LEMAISTRE

For han omkom ved et flystyrt på vej mod Cardiff for at påbegynde sin nye karriere i den walisiske klub.

Den mangelfulde udfyldelse af Emiliano Salas papirer betød, at han aldrig blev ordentligt registreret hos det engelske fodboldforbund og heller ikke hos spillerforeningen - hvilket ville have medført en automatisk livsforsikring på de 600.000 pund. Som altså aldrig blev aktiveret.

Flyet med Emiliano Sala forsvandt over Den engelske kanal 21. januar, og en stor eftersøgning gik i gang.

Det skete bare tre dage efter, at han blev Cardiffs dyreste indkøb nogensinde med en pris på lige knap 130 millioner kroner.

Emiliano Sala bliver begravet i Argentina. Foto: JUAN MABROMATA Vis mere Emiliano Sala bliver begravet i Argentina. Foto: JUAN MABROMATA

Først 3. februar fik man lokaliseret flyet indeholdende ét lig på bunden af kanalen. Dagen efter blev det bjærget, og yderligere tre dage senere blev det endegyldigt identificeret til at være Emiliano Sala.

Siden har Premier League-klubben vægret at betale overgangssummen til den argentinske fodboldspillers tidligere klub, franske Nantes - man ønsker en afklaring på undersøgelserne af flyet først.

Først afdrag på godt 45 millioner skulle være overført onsdag, men klubberne er ifølge flere engelske medier som eksempelvis Mirror blevet enige om at udskyde den frist med en uge.

I mellemtiden er Emiliano Sala blevet begravet hjemme i Argentina, hvor tusindvis af folk mødte op.