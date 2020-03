Ubestridt nummer et! Eller hvad?

David de Geas fremtid i Manchester United er nu kommet i fokus på højeste plan efter et kæmpedrop i weekendens kamp mod Everton.

Ifølge Daily Mail er der 'bekymringer i klubben over niveauet for hans præstationer og koncentration'.

Mediet skriver videre, at den engelske storklub vil 'kigge nærmere på målmandssituationen i de kommende måneder'.

'Hvis fejlene fortsætter, kan manageren stå over for et svært valg til sommer,' skriver Daily Mail. Øverst i artiklen kan du se en stribe af De Gea-fejl, med søndagens fejl mod Everton som rosinen i chorizo-enden

Indtil videre videre er der fuld opbakning til David De Gea fra manager Ole Gunnar Solskjær, der efter Everton-kampen kaldte den 29-årige spanier for 'verdens bedste målmand'.

Der lurer dog en seriøst udfordrer i kulissen. Han hedder Dean Henderson. Den 22-årige engelske U21-landsholdsmålmand har i denne sæson været udlejet til Sheffield United, hvor han har storspillet. Oprykkerne har kun lukket 25 mål ind i 27 kampe, hvilket har været stærkt medvirkenden til en overraskende 8.-plads.

Ifølge Daily Mail skal Manchester United-ledelsen holde samtaler med Dean Hendersons bagland 'inden udgangen af marts', men i øjeblikket ser det ud til, at han bliver udlejet endnu et år.

David de Gea siger uyndskyld for sin fejl mod Everton i weekenden. Foto: ANDREW YATES Vis mere David de Gea siger uyndskyld for sin fejl mod Everton i weekenden. Foto: ANDREW YATES

Ole Gunnar Solskjær kaldte dog på søndagens pressemøde den unge målmand for 'en meget god udfordrer' til David De Gea.

Han kom til Manchester United i 2011 og har været det ubestridte førstevalg lige siden - vel med undtagelsen af en kort periode, hvor danske Anders Lindegaard fik spilletid. 393 kampe er det blevet til.

Den snart 30-årige spanier har kontrakt med Manchester United frem til sommeren 2023, med option på et år mere. Og med en årsløn på små 170 millioner kroner er det i virkeligheden spørgsmålet, om der er mange andre klubber, der kan matche det i forbindelse med et eventuelt salg.

Manchester United spiller sin næste kamp på torsdag i FA Cuppen mod Derby. Her forventes det, at den normale reservekeeper, Sergio Romero, er i startopstillingen.