Mens spillet på fodboldbanen ligger stille på grund af coronavirussen, så foregår der stadig heftig aktivitet uden for kridtstregerne.

I hvert fald har Liverpools manager, Jürgen Klopp, forsøgt at lokke den franske superstjerne Kylian Mbappé til Premier Leagues førerhold.

Det skriver det franske medie Le10Sport.

Liverpools 52-årige manager skulle eftersigende have taget kontakt til Kylian Mbappés far, Wilfried Mbappé, for at overtale det franske stjerneskud til at blive en del af tyskerens mandskab.

21-årige Kylian Mbappé. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere 21-årige Kylian Mbappé. Foto: BENOIT TESSIER

I forsøget på at lokke den 21-årige Paris-Saint Germain-spiller til Anfield, var Klopp interesseret i at høre om angriberens fremtidsplaner, mens han forsøgte at øge chancerne for et muligt skifte til England.

»Dette viser, at Jürgen Klopp vil have Kylian Mbappé for enhver pris,« skriver det franske medie.

Alt tyder dog på, at den tyske manager får kamp til stregen i jagten på stjernespillerens underskrift, da det i de seneste måneder har floreret med rygter om, at Real Madrid står klar til at smadre transferrekorden for den franske guldfugl.

Tidligere har der været snak om et prisskilt på hele tre milliarder danske kroner, som den spanske storklub skulle være parat til at smide på bordet.

Liverpools manager, Jürgen Klopp. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Liverpools manager, Jürgen Klopp. Foto: PAUL ELLIS

Ifølge det franske medie, gør den nuværende corona-situation det dog ret utænkeligt, at der bliver tale om et sommerskifte for den unge fodboldspiller.

Og netop corona-situationen i Frankrig har - ligesom i de fleste andre lande - sat en brat stopper for den nationale liga, hvor Paris-Saint Germain ligger på førstepladsen i Ligue 1.

Inden den franske liga blev suspenderet, frygtede hovedstadsklubben, at unge Mbappé var blevet smittet med coronavirus, fordi han i længere tid havde været ude med sygdom. Undersøgelsen viste dog, at der ikke var tale om den frygtede sygdom.

Kylian Mbappé har scoret hele 30 mål i 33 kampe for Paris-Saint Germain i denne sæson.