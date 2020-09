Det ulmer i Tottenham.

Dele Alli er blevet udeladt fra truppen til søndagens Premier League-kamp mod Southampton, og nu er spillere i klubben 'bekymret for, at han vil blive frosset ud' af manager Jose Mourinho.

Det skriver Telegraph, der også skriver, at Dele Alli selv er 'ked af det og forvirret' over beslutningen om, at han blevet droppet til opgøret.

I det hele taget har det ikke været nogen god uge for Tottenhamspilleren.

Dele Alli er ikke med i dagens Premier League-kamp for Tottenham. Foto: Cath Ivill / POOL

Han blev i sidste weekends åbningsrunde i Premier League skiftet ud allerede i pausen, og midtugens Europa League-opgør mod bulgarske Lokomotiv Plovdiv blev han som i dag ligeledes holdt ude af truppen.

Telegraph skriver videre, at spillerne i Tottenham er 'overraskede' over Jose Mourinhos beslutning, for Dele Alli er en populær skikkelse i truppen. Han har tidligere fået 37 kampe for det engelske landshold.

Mediet skriver videre, at Inter skulle være interesseret i at leje Dele Alli for resten af sæsonen.

Southampton-Tottenham spilles fra kl. 13 søndag, og her er danske Pierre-Emile Højbjerg til gengæld med fra start fra Tottenham: