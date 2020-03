Tottenhams største stjerne hedder Harry Kane, og den 26-årige angriber kan være fortid i den engelske storklub til sommer.

Det erfarer Goal.

Mediet skriver således, at Harry Kane er åben for et skifte til Premier League-rivalerne fra Manchester United.

Landsholdsangriberen fra England vil hellere skifte til den røde del af Manchester, end han vil være med til at genopbygge Tottenham under José Mourinho.

Harry Kane overvejer at skifte til Manchester United. Foto: Chris Radburn Vis mere Harry Kane overvejer at skifte til Manchester United. Foto: Chris Radburn

Genopbygningen af Tottenhams trup kan nemlig komme til at tage noget tid. Mourinho får således ikke et stort budget at handle for i sommerens transfervindue.

Det skyldes, at London-klubben ser ud til at misse næste sæsons Champions League, mens de også har bygget et nyt stadion de seneste år.

Derfor skriver Goal, at budgettet for Mourinho til sommer ikke er på mere end små 430 millioner danske kroner.

Harry Kane ønsker at vinde et stort trofæ i løbet af karrieren. Noget kunne tyde på, at angriberen tror mere på, det kan ske i Manchester United.

Angriberen og resten af Tottenham-holdet missede en gylden mulighed for et stort trofæ, da de tabte 2-0 til Liverpool i Champions League-finalen 2019.

Tottenhams tidligere træner Mauricio Pochettino er lige nu uden arbejde, men han været rygtet til Old Trafford ad flere omgange.

Goal mener, at Manchester Uniteds chancer for at skrive under med Harry Kane ville blive betydeligt større, hvis Mauricio Pochettino bliver ny træner.

Selvom Kane kan blive en mulighed for Manchester United, så er deres største transferønske stadig Jack Grealish fra Aston Villa.