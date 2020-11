Serie A-klubben Lazio bliver angiveligt undersøgt for seriøse brud på coronaprotokoller. Det kan potentielt koste en alvorlig straf.

Det skriver mediet La Gazetta dello Sport.

Den italienske anklagemyndighed har ifølge mediet igangsat undersøgelsen, der kan koste alt fra bøder til direkte udelukkelse.

Truppen er hårdt ramt af coronavirus, og spillerne Ciro Immobile, Lucas Leiva og Thomas Strakosha fik ikke lov til at rejse til Rusland af Uefa, hvor holdet onsdag spiller Champions League-kamp mod Zenit.

Lazio's Italian coach Simone Inzaghi is seen on the pitch of the Saint Petersburg Stadium (Gazprom Arena) in Saint Petersburg on November 3, 2020 on the eve of the UEFA Champions League football match between Zenit and Lazio. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP) Foto: OLGA MALTSEVA Vis mere Lazio's Italian coach Simone Inzaghi is seen on the pitch of the Saint Petersburg Stadium (Gazprom Arena) in Saint Petersburg on November 3, 2020 on the eve of the UEFA Champions League football match between Zenit and Lazio. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP) Foto: OLGA MALTSEVA

Samme spillere var heller ikke tilgængelig i sidste uge til kampen mod Brugge i Champions League, men alle tre spillede til gengæld i weekenden i Serie A i 4-3-sejren over Torino efter tre negative test.

Og derfor undersøger myndighederne nu, hvorfor der er forskel på udfaldene af de test, Uefa udfører - og de test, det italienske fodboldforbund udfører.

Ifølge mediet har myndighederne konfiskeret prøverne, der blev foretaget før både Brugge- og Torino-kampen for at fastlægge, om de svingende testresultater er et brud på den italienske coronaprotokol.

Anklagemyndigheden har allerrede interviewet Lazio-præsident Claudio Lotito og klubbens læge Ivo Pulcini. Finder de grund til, at der har været uren trav i spil, kan det koste dyrt for Lazio, der kan ifølge forbundets regler kan risikere alt fra bøder til udelukkelse fra Serie A.