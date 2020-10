Ifølge beIN Sports kan Liverpools forsvarsstjerne Virgil van Dijk være ude i resten af sæsonen.

Hollænderen blev nødt til at udgå af Merseyside-derbyet mod Everton lørdag, da han blev flæsket af Jordan Pickford. Liverpool missede sejren dybt ind i overtiden, da VAR uforståeligt annullerede sejrsmålet til 3-2.

I stedet fik Liverpool kun det ene point, men nu har de fået en endnu værre nyhed, hvis man skal tro medier.

Tv-vært Richard Keys overrakte beskeden baseret på mediets informationer. Endnu er intet officielt.

Still no official word on Van Dijk's injury but early reports aren't looking good.

»Den information, vi har modtaget, er, at han har ødelagt sit korsbånd. Hvis det er tilfældet, så er han ude i 7-8 måneder,« siger han.

Hvis prognosen holder stik, er det en kæmpe bét for Liverpool, der skal prøve at forsvare det engelske mesterskab.

Van Dijk har været en stor, stor profil for mandskabet, der sidste sæson for første gang i 30 år vandt det engelske mesterskab. Uden ham vil midterforsvaret blive overladt til blandt andet Joe Gomez og Joel Matip, der begge også har haft sin del af skader.

Viser det sig, at hollænderen må holde en lang pause, kan Liverpool blive nødt til at agere på transfermarkedet til januar.

Men indtil videre afventer man en officiel udmelding.