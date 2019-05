José Mourinho har været uden trænerjob, siden ham i december blev fyret i Manchester United.

Men nu kan en af fodboldverdenens mest omtalte, kontroversielle og vindende managers være på vej i job igen.

Franske L'Equipe fortæller, at italienske AS Roma har tilbudt Mourinho en tre-årig kontrakt i 'den evige stad'. Roma og Mourinho har haft talrige møder en et trænerjob, men ifølge mediet er den tidligere chef i klubber som Inter, Real Madrid og Chelsea dog kun interesseret i at tage jobbet, hvis Roma kvalificerer sig til Champions League.

Med fire runder tilbage sidder AS Roma på Serie A's femteplads - et point bag Atalanta på den Champions League-udløsende fjerdeplads.

José Mourinho skulle være mere end klar på en returbillet til trænergerningen, og AS Roma er ikke den eneste klub, hvor hans navn kan blive relevant den kommende sommer.

L'Equipe beretter, at også Inter har prikket Morinho i siden, men lige nu synes hovedrige Paris St. Germain at være Romas største konkurrent i kampen om portugiserens gunst. Den franske klub er gået helt i stå på det seneste, og tyske Thomas Tuchel kan næppe vide sig sikker på endnu en sæson i det varme sæde.

I AS Roma er José Mourinho udset til at erstatte Claudio Ranieri, der har været midlertidig træner i klubben, siden Eusebio Di Fransesco fik sparket ført på året.

Siden han blev fyret i Manchester United har José Mourinho tjent lidt til dagen og vejen som tv-ekspert.