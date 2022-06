Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Inden for 48 timer har Blackburn Rovers præsenteret en tidligere dansk landsholdsstjerne som ny manager.

For ifølge Sky Sports bliver Jon Dahl Tomasson officielt udnævnt til posten.

Rygterne har svirret nogle dage. Blandt andet har Ekstra Bladet kunnet fortælle, at der er blevet diskuteret kontrakt, og også i udenlandske medier er danskeren flere gange blevet nævnt som manden, der skal stå i spidsen for Championship-klubben fremover.

Tilbage i december kom den overraskende nyhed om, at danskeren stoppede i svenske Malmö FF.

»Det var en svær beslutning at sige farvel, men samtidig en god følelse, for jeg føler, at jeg slutter på toppen med Malmö FF,« sagde den 45-årige dansker, der kom til den svenske klub i januar 2020 og førte den til tops i begge sine sæsoner som cheftræner.

Derudover formåede han i efteråret at kvalificere holdet til gruppespillet i Champions League.

Efter han lagde støvlerne endeligt på hylden, har Jon Dahl Tomasson været træner adskillige steder. Han har været i Excelsior, Roda og Vitesse, inden han i 2016 blev udnævnt som assistenttræner for det danske landshold.

Her var han indtil 2020, hvorefter turen som nævnt gik til den svenske storklub.