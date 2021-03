En gammel kending af dansk fodbold kan muligvis begynde at sætte kurs mod Øresund.

Men denne gang er det dog ikke et skifte hjem til FC København, der er tale om for den danske landsholdsangriber Nicolai Jørgensen.

I stedet bør angriberens øjne angiveligt være rettet mod øst for Øresund. Nærmere bestemt Malmø FF, der har Jon Dahl Tomasson som cheftræner. Det skriver det svenske medie Kvällsposten.

30-årige Nicolai Jørgensen er ifølge mediet på blokken i den svenske storklub sammen med en række andre kandidater til angrebet.

44-årige Jon Dahl Tomasson er cheftræner i Malmø FF. Foto: FABIAN BIMMER

Det kan dog vise sig at blive dyrt for Malmø FF at sikre sig danskerens underskrift, hvis et skifte skulle finde sted.

For ifølge Kvällsposten kræver Jørgensens nuværende klub, hollandske Feyenoord, hele 30 millioner kroner for landsholdsspilleren.

Den høje pris kan derfor ende med at indstille Malmø FF's sigtekorn på en lejeaftale i stedet.

Et skifte vil betyde, at Nicolai Jørgensen bliver genforenet med Jon Dahl Tomasson, som var assistenttræner på det danske landshold i længere årrække, mens Åge Hareide sad ved roret.

Den danske angriber skiftede i 2016 fra FCK til Feyenoord, hvor den første sæson både kastede et mesterskab og en topscorertitel af sig.

Sidenhen er det dog gået en smule ned ad bakke for den danske stjerne, der har været hårdt præget af skader det seneste år.