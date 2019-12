Landsholdet kommer stadig i første række.

Jon Dahl Tommason har derfor afvist at blive ny træner i Malmö FF.

Således lyder det hos det svenske medie Kvällsposten, der skriver, at den svenske topklub forgæves har forhørt sig hos assistenttræneren på det danske landshold.

'Danskeren vil fokusere fuldt ud på Danmarks EM-slutrunde til sommer,' som det lyder hos mediet.

Og det harmonerer ikke med, at Malmö FF mangler en ny træner her og nu.

Det behov opstod for en uge siden, fordi den daværende træner, Uwe Rösler, blev enig med klubben om et øjeblikkeligt exit dagen efter 1-0-sejren over FC København i den afsluttende Europa League-gruppekamp.

Jon Dahl Tomasson har været assistent for Åge Hareide hos det danske landshold siden 2016, men han regner dog med at stå på egne ben igen på et tidspunkt.

»Ja, jeg skal være cheftræner igen. Det er bare et spørgsmål om tid. Der har været et par gode og spændende tilbud de sidste par år, men jeg har sagt fra for landsholdet,« siger Jon Dahl Tomasson i et større interview med magasinet Gommen.

Landstræner Åge Hareide og assitenttræner Jon Dahl Tomasssen har kørt parløb mod EM-slutrunden. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Åge Hareide og assitenttræner Jon Dahl Tomasssen har kørt parløb mod EM-slutrunden. Foto: Liselotte Sabroe

Aftalen med det danske landstræner udløber dog efter sommerens EM-slutrunde, hvor Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst i stedet tager over.

Altså ingen Jon Dahl Tomasson i Malmö FF.

Og tilsyneladende heller ingen David Nielsen hos storklubben på den anden side af Øresund.

Kvällsposten skriver videre, at AGF-træneren - der også har været kædet sammen med den Malmö FF - ikke er blandt hovedkandidaterne til det ledige trænerjob.

Fredag holdt den svenske klub ellers pressemøde, men her blev kun præsenteret en ny navnesponsor til hjemmebanen. Og ikke en ny træner.

»Der findes altid en ønskeliste, men mere vil jeg ikke sige,« lød det ved den lejlighed fra klubdirektør Niclas Carlnén, der mestrede kunsten ikke at sige noget:

»Der findes kandidater, som er tættere på, og kandidaterer, der er længere væk. Det kan gå hurtigt, men det kan være svært at forudse om, det tager længere tid.«

Blandt de kandidater, der nævnes som ny træner i Malmö FF er Jens Gustafsson fra Östergotland. Og så nævnes også Fredrik Ljungberg, der har vikarieret i trænerjobbet i Premier League-klubben Arsenal indtil i dag, hvor Mikel Arteta fik jobbet permanent.