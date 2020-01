Nej tak!

Det danske stjernefrø Jacob Bruun Larsen er langt fra regelmæssig spilletid i den tyske storklub Borussia Dortmund. Senest er han så blevet rygtet væk fra klubben, men han har tilsyneladende ikke vildt travlt med at komme væk.

Sky Sports kunne i sidste uge fortælle, at den 21-årige kantspiller var i forhandling med Premier League-klubben Bournemouth, men ifølge den tyske avis Bild, er de forhandlinger nu blevet afbrudt.

Jacob Bruun Larsen har nemlig takket nej tak til klubben, der lige nu ligger tredjesidst i tabellen.

Danskeren har i denne sæson kun fået 258 minutters spilletid, og derfor tyder meget på, at det er i vinterens transfervindue, at der skal ske noget.

Bournemouth var ellers yderst interesseret i at hente Bruun Larsen til England. Så klar, at de ifølge Bild var parate til at smide 15 millioner euro svarende til lidt under 115 millioner danske kroner efter ham.

Kantspilleren har stadig halvandet år tilbage af sin kontrakt og har da heller ikke opgivet at forlade Dortmund inden transfervinduet lukker i 31. januar.

Ifølge den tyske avis er jagten nemlig fortsat i gang, hvor spillerens agent Ivan Marko Benes er i fuld gang med at afsøge markedet.

Jacob Bruun Larsen skiftede som ungdomsspiller til Borussia Dortmund i 2015, hvorefter han fik sin førsteholdsdebut i 2017. Han har sidenhen spillet 33 Bundesliga-kampe.

Undervejs har han også været udlejet til tyske Stuttgart.

Jacob Bruun Larsen fik debut på det danske A-landshold tidligere 2019, da han startede inde i venskabskampen mod Kosovo tilbage i marts.

Borussia Dortmund ligger lige nu nummer fire i Bundesligaen med fire point op til førerholdet RB Leipzig.