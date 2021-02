Israel står klar til at overtage EM-slutrunden samt europæiske klubkampe, skriver tyske Bild.

Dermed er der endnu en gang sået tvivl om, hvorvidt EM kan blive afviklet i de 12 værtsbyer – heriblandt København – som UEFAs plan hidtil har været.

Israel har ligesom alle lande kæmpet med coronapandemien, men man har haft stor succes med sit vaccineprogram, der vurderes til at være foran de fleste.

Derfor har man gode vilkår for at afvikle EM-slutrunden til sommer, mens man også gerne vil være vært for Champions League-kampe og Europa League-kampe. Sidstnævnte er allerede blevet rykket flere gange, da engelske hold eksempelvis ikke må rejse til Tyskland grundet lokale restriktioner.

»Oren Hasson (det israelske fodboldforbunds formand, red.) har tilbudt UEFA-præsident Aleksander Ceferin at afholde kampe i alle tre turneringer i Israel, hvis smitten i maj og juni ikke tillader game med tilskuere i Europa. Ceferin har forsikret, at tilbuddet vil blive gennemgået, og at det helt sikkert er en mulighed at have kampe i Israel,« skriver forbundet ifølge Bild.

UEFAs plan med EM-slutrunden er, at finalen blandt andet afvikles i London, hvor coronaen hærger. Danmark skal efter planen spille sine tre gruppekampe i København, men det kan der altså blive ændret på.

»Turneringen starter i juni, så der er lang tid endnu. Indtil da kan meget ske. Men vi vil gerne være forberedte. Også når det kommer til fans. Lokale fans kan helt sikkert være til stede, men vi vil arbejde på en koncept for fans, der kommer udefra,« lyder det fra en talsmand.

EM 2020 blev udsat sidste år grundet corona – og nu er planen, at turneringen afvikles fra 11. juni til 11. juli.

Spørgsmålet er så bare hvor.