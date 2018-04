22 minutter. 14 minutter. Nul minutter.

Det er gået den helt forkerte vej for Gareth Bale i Real Madrids tre Champions League-kampe i foråret, hvor han kun har fået lov at være med som indskiftningsspiller. I mindre og mindre grad.

Ifølge velinformerede Madrid-medie AS kan det kun betyde én ting: Waliseren er en færdig mand i den hvide trøje.

For det altoverskyggende mål hos Real Madrid i resten af sæsonen er at vinde Champions League-trofæet, for tredje gang i træk.

Spiller man her, er man inde i varmen hos træner Zinedine Zidane. Og det gør Gareth Bale altså ikke.

AS nævner også to andre episoder i Champions League-sammenhæng, der udstiller, hvordan den ellers så dyre kantspiller har gjort sig uheldigt bemærket i foråret.

Da Cristiano Ronaldo i tirsdags lavede sit saksesparksperle mod Juventus fandt kameraet Gareth Bale på udskiftningsbænken. Her sad han sammenbidt uden den mindste form for begejstring. I modsætning til alle andre.

Da Real Madrid spillede mod PSG på hjemmebane i forrige runde vandrede han i omklædningsrummet efter kampen, selv om anfører Sergio Ramos forsøgte at få ham til at gå med resten af spilleren ned og fejre 3-1-sejren med tilskuerne.

Så er det en ringe trøst, at Gareth Bale får godt med spilletid i ligaen, hvor der intet er på spil for Real Madrid med hele 13 point op til FC Barcelona med otte kampe tilbage. I den seneste kampe scorede waliseren faktisk to mål - se højdepunkter fra den kamp øverst i artiklen

Foto: Rodrigo Jimenez

Det har i Madrid også vakt opsigt, hvordan Zinedine Zidane udtalte sig om Gareth Bale efter de to mål i den seneste ligakamp, mod Las Palmas.

»Jeg er glad på hans vegne, og det er det...,« sagde den franske Real Madrid-træner, der også tidligere har udtalt sig lunkent om waliseren.

Mod Juventus i midtugens Champions League-kvartfinale kunne Gareth Bale se, hvordan Lucas Vázquez, Marco Asensio og Mateo Kovacic blev skiftet ind. Imens fik Bale lov at sidde på bænken, og for første gang i sin Real Madrid-tid kom han ikke på banen i en CL-kamp, hvor han var skadefri og en del af truppen.

Efterfølgende blev Zinedine Zidane spurgt, om Gareth Bale nu er bag de tre spillere i hieriarkiet.

»Nej,« lød Zinedine Zidanes svar:

»Han kom ikke på banen, men det var fordi der var andre opgaver at udføre for andre spillere. Vi regner stadig med Gareth. Vi har en ny kamp på søndag, og han skal være klar.«

Her venter lokalrivalerne fra Atletico Madrid. Men det er i ligaen - det er på onsdag, det virkelig gælder i Champions Leagues-returopgøret mod Juventus.

Gareth Bale har været i Real Madrid siden 2013, hvor han blev hentet i Tottenham som dengang den dyreste spiller i verden.