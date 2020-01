Ifølge italienske Sky Sport vil Inter først præsentere Christian Eriksen som ny spiller tirsdag.

Det er efter alt at dømme et spørgsmål om tid, inden Christian Eriksen kan kalde sig Inter-spiller.

Ifølge flere italienske medier herunder Sky Sport bliver tirsdag dagen, hvor Eriksen officielt skifter fra Tottenham til Inter i Serie A.

Tidligere mandag fløj han til Milano for at gennemgå lægetjek, og både videoer og billeder viste, hvordan Eriksen blev modtaget af store mængder af journalister og fans.

Da fornemmede man, at Inter ville offentliggøre Eriksen samme dag, men klubben har angiveligt i sinde at gøre det ved en større præsentation, som altså skulle løbe af stablen tirsdag.

I sidste uge kunne både italienske og engelske medier berette, at danskeren mandag ville rejse til Milano for at gennemgå et lægetjek, og det skulle vise sig at være korrekt.

Rygterne om et klubskifte fik også ekstra næring i lørdags, da Eriksen var udeladt af Tottenhams kamptrup til FA Cup-opgøret mod Southampton.

Efter den kamp beklagede Tottenham-manager José Mourinho sig over, hvor forstyrrende det var hele tiden at snakke om danskerens fremtid.

Efter Inter havde været i aktion i Serie A søndag, sagde klubdirektør Giuseppe Marotta, at han håbede på at kunne tilknytte danskeren, inden transfervinduet lukker fredag ved midnat.

